الأربعاء 29 أبريل 2026
حرب الشرق الأوسط ترفع تكاليف البناء في ألمانيا

فرانكفورت - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 10:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 10:55 ص

حذر قطاع البناء في ألمانيا، من أن ارتفاع أسعار الوقود والمواد جراء الحرب في الشرق الأوسط قد يعطل أداء القطاع.

وقال تيم - أوليفر مولر، الرئيس التنفيذي لاتحاد قطاع البناء الألماني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن سعر البيتومين، وهو مادة رابطة للإسفلت مشتقة من النفط الخام، قد تضاعف منذ بداية الحرب في 28 فبراير الماضي، وأضاف: "من دون البيتومين لا يوجد أسفلت، ومن دون الأسفلت لا يوجد بناء طرق".

وحذر مولر، من أن زيادات الأسعار من موردي منتجات أخرى لم تظهر بعد، مشيرا إلى أن ارتفاع التكاليف يزيد من مخاطر تجاوز تكاليف المشروعات للميزانيات المحددة، موضحا أن العديد من العقود مع القطاع العام هي عقود بأسعار ثابتة، ما يترك الشركات تتحمل زيادات الأسعار.

ودعا مولر، إلى إدراج بنود لتعديل الأسعار بأثر رجعي في العقود العامة، على غرار ما تم تطبيقه خلال حرب أوكرانيا.

وتخطط الحكومة الألمانية، لإنفاق مليارات اليورو هذا العام على تحديث البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية.

