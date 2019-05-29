المفوضية الأوروبية توصى بتدشين مباحثات انضمام ألبانيا وجمهورية مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي

أعلن المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار يوهانس هان عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن المفوضية الأوروبية أوصت بتدشين مباحثات انضمام ألبانيا وجمهورية مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء.

وتمثل سياسة التوسع بالاتحاد الأوروبي أداة لتشجيع الدول المجاورة للقيام بإصلاحات ديمقراطية، كما أنها تعرض احتمالية الحصول على عضوية الاتحاد من أجل جعل الدول تتوافق مع معايير الكتلة الأوروبية.

وكان قد تم الموافقة المبدئية على انضمام الدولتين للاتحاد في يونيو الماضي، على الرغم من أن الدول الأعضاء اتفقت في ذلك الوقت على أنه من الضروري إجراء مزيد من الإصلاحات.

وكتب هان تغريدة قال فيها " الدولتان نفذتا الإصلاحات. ولكي نكون صادقين تجاه العملية التي تستند على الحصول على مزايا، يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن الالتزام بتعهداته والرد بوضوح وإيجابية بعدما تنفذ الدول تعهداتها".

وأضاف أن المفوضية" جددت توصياتها التي أصدرتها العام الماضي بشأن فتح مفاوضات انضمام جديدة مع الدولتين".

وتتطلب هذه الخطوة موافقة رسمية من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد، وإدراج الأمر على أجندة مباحثات اجتماع وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي المقرر في 18 يونيو المقبل.