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«الكرملين»: اجتماع بين الرئيس الروسي ورئيس وزراء الهند الشهر المقبل

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 مايو 2019 - 12:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 12:24 م

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر المقبل.

وأوضح بيسكوف -في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن بوتين ومودي سيجتمعان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقرر عقدها يومي 13 و14 يونيو في قيرغيزستان.

كما ذكرت وسائل الإعلام الهندية أن مودي يعتزم عقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس الروسي بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج على هامش القمة.

يُذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون تضم الهند وقيرغيزستان والصين وباكستان وروسيا وطاجكستان وأوزبكستان.


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