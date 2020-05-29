عاد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لتوجيه رسائله الغامضة من جديد والذي اعتاد عليها في الآونة الأخيرة.

وانتقد تركي آل الشيخ في رسالته التي نشرها اليوم الجمعة، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سياسة إدارات أحد الأندية، في التعامل معه.

وحملت رسالة آل الشيخ، كلمات العتاب على إدارة ذلك النادي، مشيرا إلى أنه حاول كثيرا تقديم المساعدة لكن دون جدوى، مؤكدا أنه قرر غلق هذا الملف.، وعدم التعامل مجددا مع هذه الإدارة، والتركيز على ناديه الذي يملكه في الدوري الاسباني.

تركي آل الشيخ، كان قد تقدم باستقاله من الرئاسة الشرفية للأهلي في وقت سابق، إلا أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب لم يحسم موقفه منها حتى الآن.

يذكر أن تركى آل الشيخ يمتلك نادي ألميريا الأسباني، وهدفه هو الصعود إلى الدرجة الأولى مع ألميريا خلال السنوات الثلاث المقبلة.