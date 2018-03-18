الجيش النيجيري ينقذ 241 طفلا وامرأة من بوكو حرام

أعلن الجيش النيجيري إنقاذ 241 طفلا وأمرأة احتجزتهم جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وقال المتحدث باسم الجيش جون انينشي، في بيان صدر في وقت متأخر ليلة أمس الخميس إنه تم تحرير 136 طفلا و105 امرأة.

وأضاف أنه تم إنقاذ المحتجزين خلال عملية لمكافحة الإرهاب في قرية مودو بشمال شرق ولاية بورنو في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، مضيفا أن 12 مسلحا قتلوا خلال العملية.

وقال إنينشي: "تم إجلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم بأمان من القرية وهم الآن قيد الملاحظةالطبية، وتم تطهير القرية من الإرهابيين".

وتشكل بوكو حرام تهديدا مستمرا للمجتمعات في شمال شرق نيجيريا، كما شنت هجمات على مناطق في دول الجوار، تشاد والنيجر والكاميرون.