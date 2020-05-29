كازاخستان تقرر رفع القيود عن صادراتها الزراعية مطلع يونيو

وقع وزير الزراعة في كازاخستان، صبرخان عمروف، على أمر يقضي بإنهاء نظام الحصص الخاص بصادرات بلاده من الحبوب، والدقيق، وبعض المواد الغذائية الرئيسية الأخرى، بداية من الأول من يونيو المقبل.

وبحسب بيان نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني وأوردته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية اليوم الجمعة، ألغت كازاخستان يوم 11 من مايو الجاري حالة الطوارئ التي كانت أعلنتها منتصف شهر مارس الماضي للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، واتجهت إلى تعزيز الاقتصاد.

وفي مواجهة تداعيات الوباء أيضا، كانت الحكومة الكازاخستانية أعلنت تخصيص حوالي 2ر14 مليار دولار لدعم الاقتصاد ، والشركات، وتلقى أكثر من أربعة ملايين و500 ألف مواطن مساعدات مالية، كما تلقى أكثر من مليون شخص كميات من السلع الأساسية، وجرى تأجيل سداد القروض لأكثر من مليوني مواطن.