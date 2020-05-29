 للمساعدة في مواجهة كورونا.. تخفيض مرتبات رئيس بيرو والحكومة لثلاثة أشهر - بوابة الشروق
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للمساعدة في مواجهة كورونا.. تخفيض مرتبات رئيس بيرو والحكومة لثلاثة أشهر

ليما - د.ب.ا
نشر فى : الجمعة 29 مايو 2020 - 3:40 ص | آخر تحديث : الجمعة 29 مايو 2020 - 3:40 ص

ستخضع مرتبات رئيس بيرو مارتن فيزكارا ووزرائه وكبار مسؤوليه للتخفيض من أجل مساعدة أقارب العاملين في المجال الصحي الذين توفوا بسبب كوفيد-19، وفقا لمرسوم صدر يوم الخميس.

 وستبلغ نسبة الخفض الذي يستمر لثلاثة أشهر 15 بالمئة في المرتبات التي تبدأ من 20 ألف سول (5820 دولار أمريكي) و10 بالمئة في المرتبات التي تبدأ من 15 ألف سول(4362 دولار).

وسجلت بيرو أكثر من 135 ألف إصابة بكوفيد-19و3 الاف و 983 حالة وفاة، مما يجعلها ثاني دولة في أمريكا اللاتينية بها أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد البرازيل. 

وبخلاف البرازيل، استجابت بيرو بقوة لكوفيد -19، لكن القيود لم تمنع انتشار الفيروس بين الأشخاص الفقراء الذين يعيشون في مناطق مزدحمة والذين لا يزالون مجبرين على الخروج لكسب لقمة العيش.


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