ماليزيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، تسجيل 9 آلاف و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.



ونقلت ذكرت صحيفة "مالاي ميل" الماليزية، عن مدير عام الصحة الماليزية نور هاشم عبد الله، قوله إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 558 ألفًا و534 شخصًا، بعد تسجيل الحالات الجديدة .. مشيرًا إلى أن ولاية سيلانجور سجلت أكثر عدد من الإصابات، حيث سجلت ألفين و836 إصابة.



وكان مكتب رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين أعلن، أمس الجمعة، أن مجلس الأمن القومي قرر وضع ماليزيا في حالة "إغلاق تام" من 1 إلى 14 يونيو، حيث تم حظر جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن القرار كان ضروريًا بسبب تدهور وضع جائحة فيروس كورونا في ماليزيا.