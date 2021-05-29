بعثة الأهلي تتوجه إلى مطار الدوحة استعدادا للعودة إلى القاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة منذ قليل في طريقها إلى مطار الدوحة للعودة إلى مصر.

وتغادر بعثة الأهلي مطار الدوحة في الثانية ظهر اليوم بتوقيت قطر «الواحدة بتوقيت القاهرة»، بعد الانتهاء من مهمتها والتتويج بالسوبر الإفريقي.

ونجح الأهلي في التتويج باللقب السابع خلال مشاركته في السوبر الإفريقي بعد تغلبه أمس على نهضة بركان المغربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب السد «جاسم بن حمد».

وقال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق: «الأهلي فريق كبير، ونحن مطالبون دائمًا بتحقيق الانتصارات، الجماهير دائمًا تطالبنا بحصد الألقاب، قبل المباراة كانوا يريدون تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي، وبعد الفوز باللقب يطالبوننا بالفوز بدوري أبطال إفريقيا وتحقيق اللقب العاشر، الأمر لا يتوقف أبدًا، يريدون تحقيق كل الألقاب، ولذلك سأبذل قصارى جهدي لإسعادهم».