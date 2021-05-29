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شهدت أسعار الخضروات تباينًا في تعاملات اليوم السبت، فيما استقرت أسعار الفاكهة وفقًا لأسعار الجملة بسوق العبور.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

استقرت الطماطم لتتراوح من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

وارتفعت البطاطس بنحو 70 قرشًا لتتراوح من 1.75 إلى 3.25 جنيه.

واستقر البصل ليتراوح من 1.5 إلى 3.25 جنيه.

وانخفضت الكوسة 25 قرشًا لتتراوح من 1.75 إلى 4.25 جنيه.

وارتفعت الفاصولياء بواقع جنيه واحد لتتراوح من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

وانخفض الفلفل الرومي البلدي بنحو 75 قرشًا ليتراوح من 2 إلى 4.25 جنيه.

وتراجع الفلفل الحامي البلدي بنحو 75 قرشًا ليتراوح من 2 إلى 4.25 جنيه.

واستقر الخيار البلدي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر البرتقال الصيفي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر اليوسفي ليتراوح من 5 الى 8 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 6 إلى 16 جنيها.

واستقرت الجوافة لتتراوح من 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 7 إلى 13 جنيها.

واستقرت الفراولة لتتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وتعتبر هذه الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.