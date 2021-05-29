%96 من الطلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء أدوا امتحانات اللغة العربية اليوم

أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن نسبة الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني اليوم السبت، في مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء بلغت 96% بإجمالي 2798 طالبًا وطالبة.



وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له اليوم السبت، أن غرفة العمليات بالمديرية بمدينة طور سيناء تابعت عملها منذ صباح اليوم بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات بكل الإدارات التعليمية، ولم تتلقى أي شكاوى تتعلق بسير الامتحان.



وقال وكيل الوزارة، إنه جرى تعقيم وتطهير جميع اللجان عقب انتهاء الامتحانات، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب غدًا الأحد، لأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية.



من جانبه أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، تفقدية بإدارة رأس سدر التعليمية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.



وتفقد المحافظ يرافقه محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لجان الامتحانات بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات.



وأشاد المحافظ بجودة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، بداية من دخول الطالبات للجان وحتى الوصول للجان الامتحان الخاصة بهم، وتوفر جميع الاحتياجات اللازمة للطلاب من مطهرات وكمامات.



ووجه المحافظ، رسالة طمأنة لأولياء الأمور، مؤكدًا خلالها أن الامتحانات تسير بهدوء وانتظام ويجري مراعاة الإجراءات الاحترازية حرصًا على صحة وسلامة أبنائهم، وأنه لا يوجد شكاوى من صعوبة أسئلة الامتحانات.



وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى توفر كافة الإمكانات والاحتياجات للطلاب داخل اللجان، مراعاة الهدوء، وتحقيق إجراءات التباعد والسلامة قبل الدخول للجان وأثناء الامتحان وبعده.



ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية 2911 طالب وطالبة، إضافة لـ13 حالة دمج داخل 73 لجنة، بواقع 14 لجنة بإدارة طور سيناء التعليمية، و19 لجنة بإدارة رأس سدر، و12 لجنة بإدارة أبوزنيمة، و8 لجان بإدارة سانت كاترين، و5 لجان بإدارة شرم الشيخ، و5 لجان بإدارة دهب، و3 لجان بإدارة نويبع.



ومن المقرر أن تستمر الامتحانات على مدار 6 أيام، بداية من اليوم وحتى الخميس الموافق 3 يونيو المقبل في مادة الدراسات الاجتماعية.