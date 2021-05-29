أذربيجان تؤيد اقتراح روسيا بإنشاء لجنة لترسيم الحدود مع أرمينيا

قال رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف، إن باكو أيدت اقتراح موسكو بإنشاء لجنة ثلاثية لترسيم الحدود الأذربيجانية الأرمنية، وأن الجانب الأذربيجاني مستعد للعمل البناء مع يريفان.

وأضاف رئيس وزراء أذربيجان، في كلمة له خلال اجتماع رؤساء حكومات بلدان رابطة الدول المستقلة في مينسك وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك، "بدأت أذربيجان عملية تحديد بنيتها التحتية الحدودية وهي مستعدة لحل مسألة الخطوط الحدودية مع أرمينيا بطريقة بناءة. وفي هذا الصدد، أيدت أذربيجان اقتراح الجانب الروسي بإنشاء لجنة ثلاثية لتعيين وترسيم الحدود بين البلدين. الحدود الأذربيجانية الأرمنية.. إن تحديد الخطوط الحدودية هو عملية فنية، ويجب أن تستند هذه العملية على أساس قانوني دولي جاد".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اعتقال 6 جنود أرمن أثناء محاولتهم عبور الحدود.. فيما ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أنه تم أسر ستة جنود "أثناء قيامهم بأعمال هندسية في المنطقة المحمية التابعة للوحدة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأرمينية في القسم الحدودي لمنطقة جيغاركونيك" على الحدود مع أذربيجان.

وتصاعد الموقف على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في 12 مايو، ثم أفادت وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات المسلحة الأذربيجانية حاولت القيام ببعض الأعمال "لتوضيح الحدود" في إحدى المناطق الحدودية في منطقة سيونيك.