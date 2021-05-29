حاكم دارفور يؤكد على ضرورة تسليم المتهمين في جرائم ضد الإنسانية للجنائية الدولية

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أكد حاكم إقليم دارفور السوداني مني أركو مناوي على ضرورة تسليم كل المجرمين المتهمين بالجرائم ضد الإنسانية على رأسهم المتهم عمر البشير وأحمد هارون إلي محكمة الجنايات الدولية للانضمام إلى المتهم علي كوشيب، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

جاءت تصريحات مناوي في تصريحات صحفية عقب لقائه اليوم السبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، حيث أشاد حاكم دارفور بموقفها الرامي لإحقاق الحق وإنزال العدالة على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

وثمن مناوي اهتمام بنسودا ووقوفها بجانب ضحايا الحرب والإبادة الجماعية فى دارفور.

ودعا مناوي السلطات القضائية إلى الإسراع فى تطبيق القانون علي مرتكبي جرائم دارفور، تحقيقا لأهداف الثورة.

كما جدد مناوي شكره وتقديره لبنسودا التي تزور اليوم ضحايا الحرب في دارفور والاستماع إليهم بالرغم من قرب انتهاء عملها في السودان.

من جانبها، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية: "تعرفون إننا بدأنا بالفعل بالتحقيق في قضايا الحرب والإبادة الجماعية ونقوم بزيارة لدارفور لهذا الغرض".

وأعربت بنسودا عن شكرها لأهل دارفور لمطالبتهم المستمرة بضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم، مؤكدة أن زيارتها وفريق عملها لدارفور ستكون فرصة للوقوف على أحوال الضحايا على أرض الواقع، ومشيدة باهتمامهم بتحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين جراء ما ارتكبوه في الإقليم.