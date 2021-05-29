وزيرا خارجية العراق وباكستان يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية

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عبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم السبت، عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والأمنية مع باكستان.

وأكد وزير الخارجية، في تصريح صحفي مع نظيره الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي بعد اجتماع مشترك في مقر وزارة الخارجية ببغداد، أن الجانبين عقدا اليوم مباحثات تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الاقتصادية والتجارية وتصدير النفط العراقي لباكستان ومنح السمات وتسهيل دخول الباكستانيين لزيارة المراقد المقدسة.

وأضاف أنه تم مناقشة قضايا الإرهاب في المنطقة وأهمية التعاون الأمني المشترك لمواجهته فضلا عن القضايا في بعض دول المنطقة منها الهند وأفغانستان.

من جانبه، عبر وزير خارجية باكستان عن رغبه بلاده في توسيع مجالات التعاون والتطلع إلى علاقات ثنائية متطورة مع العراق.

وأكد أن بلاده تتطلع للتوصل إلى اتفاقات بشأن استيراد النفط العراقي وتسهيل حركة الوافدين الباكستانيين لزيارة المراقد المقدسة في العراق وتقديم الخدمات لهم فضلا عن تنسيق المواقف في محاربة الجماعات الإرهابية.