سلتيكس يستعيد توازنه أمام بروكلين نتس في أول الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي

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استعاد بوسطن سلتيكس توازنه بعد هزيمتين متتاليتين أمام بروكلين نتس وتغلب عليه 125 / 119 مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش) في ثالث مباراة بمواجهتهما في أول الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق جايسون تاتوم أفضل رقم في سجل مشاركاته بالأدوار الإقصائية حيث سجل 50 نقطة ليعيد سلتيكس إلى المواجهة حيث قلص الفريق تقدم بروكلين نتس إلى 2 / 1 في المواجهة التي تحسم لصالح الفريق الأكثر فوزا خلال سبع مباريات.

وكان جيمس هاردن أفضل عناصر بروكلين نتس وسجل 41 نقطة وأضاف كيفن دورانت 39 نقطة لكن الفريق لم ينجح في تفادي الهزيمة.

كذلك حقق لوس أنجليس كليبرز الفوز الأول بعد هزيمتين أمام دالاس مافريكس وتغلب عليه 118 / 108 .

واستفاد كليبرز من تألق كاوي ليونارد الذي سجل 36 نقطة وأضاف زميله بول جورج 29 نقطة للفريق ليقلص تقدم مافريكس إلى 2 / 1 .

وتقدم أتلانتا هوكس على نيويورك نيكس 2 / 1 بعدما تغلب عليه في المباراة الثالثة 105 / 94 ، مستفيدا من تألق تراي يانج الذي سجل 21 نقطة و14 تمريرة حاسمة.