توفيق: إنتاج 15 الف طن من زيت بذرة القطن بنهاية العام الجاري

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه جاري تطوير 6 محالج للقطن من خلال الشركة القابضة للغزل والنسيج وستكون قادرة على إنتاج ضعف الطاقة الإنتاجية للقطن المصري.

وأوضح توفيق، خلال مشاركته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» السادس، الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»، المنعقد اليوم الأحد، أنه ستضمن تلك المحالج معصرة للزيت بذرة القطن بطاقة انتاجية تصل إلى 15 الف طن زيت مع نهاية العام الجاري وسترتفع إلى 30 الف طن مع نهاية العام المقبل.

وأضاف أنه يجري البحث عن مشغل ذو خبرة بقطاع الصباغة والتجهيز لمصانع الغزل والنسيج والمتوقع التوصل لاتفاق مع أحد المشغلين منتصف العام المقبل.