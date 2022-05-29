ارتفاع حصيلة ضحايا أمطار غزيرة في شمال شرق البرازيل إلى 44 شخصا

قال وزير التنمية الإقليمية في البرازيل دانيال فيريرا إن عدد الوفيات جراء أمطار كارثية في ولاية بيرنامبوكو بشمال شرق البلاد ارتفع إلى 44 شخصا، مع فقدان 56 آخرين.



وأضاف أن 25 شخصا أصيبوا في العواصف العنيفة حول مدينة ريسيفي الساحلية، وخسر نحو 4 آلاف شخص منازلهم.



وخلال يوم السبت بمفرده، توفي 30 شخصا بسبب الطقس السيئ، الذي بدأ أواخر الأسبوع الماضي، وتسبب في انهيارات أرضية هائلة وسط هطول أمطار غزيرة.



ووفقا لحكومة ولاية بيرنامبوكو، هطل أكثر من 200 مليمتر من الأمطار على منطقة ريسيفي الكبرى في غضون 24 ساعة.



وأوضح فيريرا أنه "على الرغم من توقف هطول الأمطار الآن، نتوقع أمطارا غزيرة في الأيام المقبلة. لذا فإن الأمر الأكثر أهمية هو الإبقاء على الإجراءات الحمائية".