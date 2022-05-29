متحدث الوزراء: زيادة الاستثمارات الإماراتية بقطاع الطاقة والتصنيع الغذائي في الفترة المقبلة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف الأساسي من زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإمارات هو حضور توقيع الإطار التعهدي ووثيقة التعاون لمبادرة تنمية صناعية تكاملية بين الدول الثلاث مصر والإمارات والأردن، غدًا الأحد.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن رئيس الوزراء على هامش الزيارة، اجتمع اليوم بوفد مكون من كبرى الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر، مشيرًا إلى أنه ضم رؤساء وممثلي 25 شركة كبرى.

وأوضح أن «مدبولي» استمع إلى خططهم للتوسع في مصر الفترة المقبلة، قائلًا إنه «كان حديثًا إيجابيًا يشيد بما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات؛ لتحسين مناخ الاستثمار، وما اتخذ من قرارات اقتصادية وخطط أعلن عنها رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي العالمي».

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن «المستثمرين الإماراتيين أكفاء ولا يضعون أمولاهم إلا في موضع ثقة»، لافتًا إلى أن إعلان زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الـ5 سنوات المقبلة؛ لترتفع من 25 مليار دولار إلى 35 مليارًا، دليل على أن الاقتصاد المصري واعد والمناخ الاستثماري مشجع.

ولفت إلى أن المستثمرين الإماراتيين ينوون زيادة استثماراتهم في قطاعات عديدة واعدة، خلال الفترة المقبلة، منها الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي والطاقة والدواء والمستلزمات الطبية، موضحًا أن أزمة روسيا وأوكرانيا وجائحة كورونا ألقت الضوء على أهمية تلك المجالات.

وذكر أن الأزمة الأوكرانية ألقت الضوء على الأهمية البالغة لقطاع الطاقة، لكنها في الوقت نفسه أكدت على الحاجة الماسة للتركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفًا أن الله وهب مصر بميزة امتلاك مصادر طاقة جديدة ومتجددة، وإمكانيات تجعلها مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.