الكرملين: أردوغان عرض على بوتين إجراء مكالمة هاتفية مع زيلينسكي

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يخططان لإجراء مكالمة هاتفية في 30 مايو الجاري.

وردا على سؤال صحفي عما إذا كان هذا الاتصال متوقعا قال بيسكوف: «نعم»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأحد.

وأكد بيسكوف، أيضا أن «أردوغان عرض على الرئيس بوتين إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي»، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.

وأفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من هذا اليوم، بأنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الاثنين، وكذلك مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مؤكدًا أن بلاده ستواصل تشجيع روسيا وأوكرانيا على تفعيل قنوات الحوار والدبلوماسية.