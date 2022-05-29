رئيس الوزراء الأردني: قادرون على تحقيق التكامل الصناعي مع مصر والإمارات

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، في اجتماع التعاون الثلاثي الأردني- الإماراتي- المصري للتَّكامل الصناعي في أبو ظبي، إلى جانب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.

ووقعت مصر والإمارات والأردن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الأردني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرّئاسة في دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وقال الخصاونة، إن لقاءات الملك عبدِالله الثاني المستمرّة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، تُوجّه المملكة إلى أهمية العمل التكاملي مع الأشقاء في مصر ودولة الإمارات على مختلف الصعد، خصوصا الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، ذكر الخصاونة أن الاجتماع الثلاثي الأردني- الإماراتي- المصري، يُجسد عمق الشراكة وتميز العلاقات بين الدول الثلاث، وشعوبها المتطلعة دوما إلى مزيد من الإنجازات في مختلف مجالات التعاون.

ولفت إلى أن «دول الأردن والإمارات ومصر قادرة على تحقيق التكاملِ الصناعيِ فيما بينها، مستندة في ذلكَ إلى إرادة سياسية عُليا دافعة بقوة نحو هذا التكامل».

وأوضح أن القطاع الصناعي في الأردن يشهد تطوراً متسارعاً وجاذباً للاستثمارات، ويساهم حالياً فيما يقارب (24%) من الناتج المحلي الإجمالي، و(90%) من إجمالي الصادرات الوطنية، و(70%) من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، ويوظِّف نحو (21%) من إجمالي القوى العاملة.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني، أثبت قدرات عالية خلال جائحة كورونا، ولعب دوراً محوريَاً في توفير احتياجات السوق المحلية لمختلف السلع، في ظل تباطؤ حركة الشحن الدولية.