 فرنسا تسجل 23 ألفا و582 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات - بوابة الشروق
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فرنسا تسجل 23 ألفا و582 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

(د ب أ)
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 10:43 ص

سجلت فرنسا 23 ألفا و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وصفر حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 29 مليونا و655 ألفا و398 إصابة، والوفيات إلى 149 ألفا و168 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 147 مليونا و595 ألفا و541 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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