تعرف على موعد وصول صلاح للانضمام إلى معسكر منتخب مصر

تنتظر الجماهير المصرية، وصول الفرعون محمد صلاح إلى مصر في الساعات المقبلة، تمهيدًا لانضمامه إلى معسكر المنتخب، استعدادًا لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا.

ويلعب منتخب مصر الجولة الأولى والثانية من مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، أمام غينيا وإثيوبيا، يومي 5 و 9 من شهر يونيو المقبل.

وخاض صلاح أمس السبت، آخر مباراة في الموسم الأوروبي، بعد أن شارك مع ليفربول في خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، لصالح ريال مدريد، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بفوز الريال بهدف سجله النجم البرازيلي فينسيوس جونيور.

ومن المقرر أن يصل صلاح إلى القاهرة يوم 31 من شهر مايو الجاري، للانضمام إلى معسكر المنتخب.

وينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة مديره الفني الجديد إيهاب جلال، غدًا الإثنين، استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا.

وكان قد أعلن إيهاب جلال، قائمة مبدئية للمنتخب تضم 44 لاعبًا، سيتم تصفيتها إلى 25 لاعبًا.

وضمت القائمة المبدئية لمنتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال..

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود علاء، علي جبر، محمود الونش، محمود مرعي، مصطفى الزناري، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد حمدي، محمد هاني، عمر كمال، عمر جابر، خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد حمدي، خالد الغندور، حسين الشحات، محمد النني، نبيل عماد "دونجا"، مهند لاشين، محمد متولي "كناريا"، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، محمد إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمود حسن "تريزيجيه"، الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم عادل، أحمد رفعت، رمضان صبحي، عمر مرموش، مصطفى شلبي، أحمد عاطف، مروان حمدي، محمد شريف، مصطفى محمد.