فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023 لمدة 15 يوما.

وأوضح عبدالعزيز، أنه على من يرغب في تقديم التظلم التوجه لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، مع إرفاق صورة الرقم القومي لولي الأمر.

وقال عبدالعزيز، إنه يتم متابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، والتواصل الدائم مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية؛ لضمان سير أعمال الامتحانات دون عوائق، وحل أي مشكلات طارئة، بجانب توفير كل سبل الراحة باللجان للطلاب.