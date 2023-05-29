مقتل شخصين على الأقل في إنقلاب قارب سياحي في إيطاليا

قتل شخصان وفقد اثنان آخران إثر إنقلاب قارب سياحي في بحيرة ماجوري بشمالي إيطاليا، وفقا لما أكدته وكالة الأنباء الإيطالية"أنسا".

وغردت فرقة الإطفاء في وقت سابق يوم الأحد بأنه تم إنقاذ 19 شخصا بعد انقلاب قارب في الطرف الجنوبي من البحيرة بالقرب من بلدة ليسانزا، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال غرب ميلانو.

ونقلت أنسا عن رجال الإطفاء قولهم إن غواصين انتشلوا جثتين وما زالوا يبحثون عن شخصين مفقودين بمساعدة مروحية.

وأوضحت الوكالة أن حوالي 20 شخصا من بين الـ24 الذين كانوا على متنها بأمان ، على الرغم من أنها نقلت عن السلطات تأكيدها أن الأرقام لا تزال مؤقتة.

ووفقا لرئيس منطقة لومباردي، أتيليو فونتانا، فإن عاصفة قوية أدت إلى وقوع الحادث. وكتب عبر صفحته على فيسبوك أن السائحين استأجروا المركب الشراعي الذي يبلغ طوله 16 مترا.