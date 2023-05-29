إيران تزيح الستار قريبا عن صاروخها الفرط صوتي بعد اكتمال الاختبارات

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أعلن قائد قوات الجو فضاء في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة اليوم الإثنين، أنه ستتم إزاحة الستار قريبا عن الصاروخ الباليستي الفرط صوتي.

وقال العميد حاجي زادة اليوم الاثنين، ان الصاروخ الفرط صوتي قد أكمل الاختبارات وسيزاح الستار عنه قريبا ،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وتابع ان هذا الصاروخ الجديد يتخطى كافة منظومات الدروع الصاروخية بل يستهدف منظومات الدفاع الصاروخي للعدو، وانه يمثل قفزة كبيرة في مجال صنع الصواريخ.

وتتراوح سرعة الصاروخ الفرط صوتي هذا بين 12 و13 ماخ (سرعة الصوت) ويمكنه القيام بمناورة في خارج الغلاف الجوي وفي داخل جو الارض أيضا.

كانت القوات المسلحة الإيرانية قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن إزاحة الستار عن صاروخ من الجيل الرابع من صواريخ "خرمشهر " باسم "خيبر".

ويصل مدى الصاروخ إلى 2000 كيلومتر، ويستطيع حمل رأس حربية بوزن 1.5 طن.