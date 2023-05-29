aiBANK يفتتح فرعين في مدينة نصر والهرم

افتتح aiBANK أحدث فرعيه في مدينة نصر والهرم، بحضور طارق قابيل - رئيس مجلس الإدارة، وتامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ومحمد عبد الخبير، رئيس القطاع المالي بـ إي اف جي القابضة وعضوا بمجلس إدارة البنك، وهشام عبد العال، نائب الرئيس التنفيذي للرقابة والدعم، وعمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذى للأعمال، وإيمان بدر، رئيس مجموعة أول التجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة، و شريف صادق، مدير عام قطاع الفروع، وإيمان إسماعيل، رئيس قطاع أول الشئون الهندسية والادارية والمشتريات.

وأشار سيف الدين إلى أن الافتتاح يأتي في إطار خطة aiBANK التوسعية والانتشار الجغرافي وتحقيق استراتيجية الشمول المالي للبنك وتعزيز تواجده في السوق المصرفي المصري وزيادة شبكة فروعه في محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد بما يتوافق مع خطته الهادفة لتحقيق أفضل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات.

يشار إلى أن البنك سجل أرباحا بقيمة 525.6 مليون جنيه في 2022، فيما بلغ صافي الإيرادات من الفوائد 1.791 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقابل 1.113 مليار جنيه 2021 بزيادة 61%، على خلفية صفقة الاستحواذ من المجموعة المالية هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادى وتعديل الشكل القانوني للبنك ليصبح شركة مساهمة مصرية تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981.