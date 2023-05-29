قال أشرف صبحي وزير الرياضة، أنه لا يجامل الزمالك أو يقف ضده موضحا موقف مرتضى منصور من دخول الانتخابات المقبلة.

وقال صبحي عبر قناة صدى البلد:"لا نجامل الزمالك أو نقف ضده، هناك ظاهرة تسمى الاسقاط النفسي وهي أن المخطئ يزيح الخطأ عنه ويلقيه على الآخرين بالبحث عن مبررات".

وأضاف:"لا أخشى الصوت العالي وقراراتي أدرسها بهدوء واستشارات مع متخصصين". وواصل:"كوزارة الشباب والرياضة احتكمنا للتقاضي في ملف رئيس الزمالك، قراراتنا تهدف لاستقرار الأندية سواء الأهلي او الزمالك او الإسماعيلي او الاتحاد".

وأضاف:" رئيس الزمالك أعلن من تلقاء نفسه أنه منسحب من منصبه تنفيذا للحكم ".

وأكمل:" تلقينا خطاب من مجلس الزمالك بأنه تم عزل رئيس النادي والإدارة أصحبت تضامنية بينهم" وواصل:" لن نحل مجلس الزمالك لأنهم نفذوا القانون، لم ولن نتدخل في اختيارات الجمعية العمومية، درسنا الموقف القانوني لرئيس الزمالك المعزول في حق الترشح في الانتخابات المقبلة ويحق له الترشح حتى الآن".

وأتم:" رئيس الزمالك المعزول نفذ حكم مقيد للحريات وليس مخل بالشرف ولذلك يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة".