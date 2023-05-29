 صبحي: مرتضى أعلن انسحابه من منصبه.. ويحق له الترشح في انتخابات الزمالك - بوابة الشروق
الإثنين 29 مايو 2023 10:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

صبحي: مرتضى أعلن انسحابه من منصبه.. ويحق له الترشح في انتخابات الزمالك

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 9:35 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 9:35 م

قال أشرف صبحي وزير الرياضة، أنه لا يجامل الزمالك أو يقف ضده موضحا موقف مرتضى منصور من دخول الانتخابات المقبلة.

وقال صبحي عبر قناة صدى البلد:"لا نجامل الزمالك أو نقف ضده، هناك ظاهرة تسمى الاسقاط النفسي وهي أن المخطئ يزيح الخطأ عنه ويلقيه على الآخرين بالبحث عن مبررات".

وأضاف:"لا أخشى الصوت العالي وقراراتي أدرسها بهدوء واستشارات مع متخصصين". وواصل:"كوزارة الشباب والرياضة احتكمنا للتقاضي في ملف رئيس الزمالك، قراراتنا تهدف لاستقرار الأندية سواء الأهلي او الزمالك او الإسماعيلي او الاتحاد".

وأضاف:" رئيس الزمالك أعلن من تلقاء نفسه أنه منسحب من منصبه تنفيذا للحكم ".

وأكمل:" تلقينا خطاب من مجلس الزمالك بأنه تم عزل رئيس النادي والإدارة أصحبت تضامنية بينهم" وواصل:" لن نحل مجلس الزمالك لأنهم نفذوا القانون، لم ولن نتدخل في اختيارات الجمعية العمومية، درسنا الموقف القانوني لرئيس الزمالك المعزول في حق الترشح في الانتخابات المقبلة ويحق له الترشح حتى الآن".

وأتم:" رئيس الزمالك المعزول نفذ حكم مقيد للحريات وليس مخل بالشرف ولذلك يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك