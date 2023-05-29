الولايات المتحدة تنتقد بولندا بسبب قانون التحقيق مع المعارضة قبل الانتخابات

انتقدت الولايات المتحدة قانونا جديدا يسمح للحزب الحاكم في بولندا بإجراء تحقيق بشأن زعيم المعارضة دونالد توسك قبل أشهر من الانتخابات التي تشهد تنافسا شديدا.



وأثار السفير الأمريكي في وارسو، مارك بريزينسكي، المخاوف بشأن القانون اليوم الإثنين، بعد ساعات من توقيع الرئيس البولندي أندريه دودا على القانون، الذي ينص على تشكيل لجنة خاصة من البرلمان لتحقيق في وجود نفوذ روسي في بولندا خلال الفترة بين عامي 2007 و2022.



ويمنح القانون اللجنة سلطات غير مسبوقة، تشمل منع مسئولين من تولي مناصب عامة، لتتجاوز بذلك النظام القضائي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



ويقول منتقدون إن اللجنة تستهدف تشويه سمعة سياسيي المعارضة البارزين وقد تمنعهم من المشاركة في الانتخابات المقررة في أكتوبر، وهو ما يمثل مزيدا من التآكل في المعايير الديمقراطية من جانب الحكومة.