احتجاج للمئات أمام البيت الأبيض ضد إسرائيل وإدارة بايدن

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تظاهر مئات الأشخاص أمام البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، احتجاجا على الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتواطؤ الإدارة الأمريكية معها.

وتجمع أمريكيون عرب ومسلمون وآخرون من خلفيات عرقية ودينية أخرى أمام البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، وعبروا عن انتقادهم لإسرائيل وإدارة الرئيس جو بايدن، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل ومناصرة لفلسطين، متهمين تل أبيب "بمواصلة جرائم الإبادة الجماعية في غزة".

واتهم المتظاهرون إدارة بايدن بـ"التواطؤ مع إسرائيل" من خلال لافتات رفعوها، مشددين على ضرورة ألا ترسل الولايات المتحدة أسلحة إلى إسرائيل.

وردد المتظاهرون شعارات مثل "فلسطين حرة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، وأكدوا ضرورة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار المنظمون للمظاهرة إلى أنه سيتم تنظيم مظاهرات أكبر ضد إسرائيل في الأيام المقبلة، مطالبين الإدارة الأمريكية بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.