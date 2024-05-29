تسجيل عدد قياسي من الوفيات جراء استهلاك المخدرات غير القانونية في ألمانيا في 2023

ارتفع عدد الوفيات المرتبط بتعاطى المخدرات غير القانونية في ألمانيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة ووصل إلى معدل مرتفع قياسي في 2023.

وأعلن المفوض الألماني المعني بقضايا الإدمان والمخدرات، بوركهارد بلينارت، اليوم الأربعاء، أن ما إجماليه 2227 شخصا توفوا في 2023 جراء استهلاك المواد غير القانونية، بفارق 237 عن العام السابق عليه.

وهذا الرقم هو الأعلى على الإطلاق الذي يسجل في البلاد.

ووفقا للتقرير، هناك زيادة كبيرة في الوفيات المتعلقة بالكوكايين والكراك وهو نوع من الكوكايين التي ارتفعت من 507 إلى 610.

ومازال الهيروين هو المخدر الأكثر ارتباطا بالوفيات، رغم أن عدد الوفيات الناتجة عنه تراجعت بشكل طفيف إلى 712 من 749.

وقال بلينارت، إن الأرقام مثيرة للفزع وهي الآن ضعف تقريبا ما تم تسجيله قبل عشر سنوات.

وأضاف: "نحن بحاجة لإحراز تقدم ملموس للغاية في الوقاية والمساعدة المجتمعية على الأرض".

وأضاف أنه يتعين على ألمانيا ، على سبيل المثال، فتح المزيد من المنشآت التي يمكن فيها للمدمنين على المخدرات استهلاكها بأسلوب أقل خطورة وتحت ظروف خاضعة للسيطرة، وحاليا هناك 31 من مثل تلك المنشآت في مختلف أنحاء البلاد.