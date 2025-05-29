يوسف: كنت أثق في إمكانية التتويج بالدوري مع النحاس

أكد محمد يوسف، المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي أنه كان يثق في استطاعة عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للأحمر على التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وقال محمد يوسف في تصريحات لقناة الأهلي: "عندما يطلب النادي الأهلي أي شيء من أولاده فيجب أن يكونوا في الموعد، ويلبون الطلب".

وأضاف: "لقد ابتعدت عن الأهلي 6 مواسم، ولدي تحدي في منصب المدير الرياضي الذي توليته، وهذا المنصب هو خليط بين النواحي الإدارية والفنية".

وتابع: "أبرز الأزمات؟ عندما تواصل معنا الخطيب، طلب منّا تحديد الجهاز الفني، ودراسة موقع كل فرد، بعد إقالة الجهاز الفني السابق".

وأكمل: "وفقنا في اختيار جهاز فني من أولاد النادي الأهلي، وجميعهم على قلب رجل واحد.. أنا من رشحت أفراد الجهاز بالتنسيق مع محمود الخطيب".

واستطرد: "توقعت أن الجهاز الفني الذي اختارناه سيوفق في مهمته، وكان لدي شعور قوي في ذلك.. لقد عشنا ظروف مشابهة هذا الموسم من قبل".

وأتم محمد يوسف تصريحاته قائلًا: "الأهلي يستطيع الضغط على المنافسين، وهذا ما قلناه في أول يوم مع اللاعبين، وتعاملنا نفسيًا بشكل جيد مع اللاعبين".