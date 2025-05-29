سوريا توقع اتفاقية طاقة بـ 7 مليارات دولار مع تحالف شركات دولية

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وقعت سوريا وتحالف شركات دولية، الخميس، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة.

وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميجاوات من الكهرباء عبر 4 محطات غازية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ومبعوث واشنطن إلى دمشق توماس باراك.

وفي كلمته، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير: "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم".

وأضاف: "هذه المذكرة ترسخ التعاون والتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة وتساعدنا على تحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة".

وأوضح البشير أن "قيمة الاستثمار 7 مليارات دولار وسيسهم في توليد 5 آلاف ميجاوات، الأمر الذي يسهم في زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية وينعكس إيجاباً على جميع مناحي الحياة".

ولفت إلى أن الاستثمار سيكون عبر "شركات رائدة في مجال الطاقة"، في إطار مجموعة UCC العالمية، التي تضم شركات من تركيا وقطر والولايات المتحدة.

وذكر أن الاتفاقية تشمل تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية في مناطق دير الزور (شرق) ومحردة وزيزون بريف حماة (وسط)، وتريفاوي بريف حمص (وسط)".

وأوضح أن توليد الكهرباء لتلك المناطق، سيكون "بسعة إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميجاوات، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية".

كما يتضمن الاتفاق إنشاء "محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميجاوات في وديان الربيع جنوب سوريا".