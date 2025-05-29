مصطفى العش: سعيد بأول لقب مع الأهلي

قال مصطفى العش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق لقب الدوري بعد أن تخطى العديد من الصعاب، وحصد ‏اللقب بعد مشوار حافل من التحديات.‏

وأشار إلى أنه سعيد للغاية بنجاحه في تحقيق أول لقب له مع الفريق، وأنه من الطبيعي أن يتواجد الأهلي على منصات التتويج ‏بالبطولات.‏

وشدد على أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وحسن الظن، موجهًا الشكر إلى كل من ساند الفريق ودعمه من الجماهير، وصولا ‏إلى الفوز باللقب.‏

واحتفل الجهاز الفني واللاعبون بلقب الدوري الذي حصل عليه الفريق للمرة رقم 45 في تاريخه، بعد أن تغلب على فريق فاركو ‏بنتيجة 6-0، ‏في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.‏

وسجل للأهلي وسام أبو علي 4 أهداف «سوبر هاتريك»، وحسين الشحات، وإمام عاشور، ليحصد الفريق اللقب عن جدارة ‏واستحقاق.‏