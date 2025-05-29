مصطفى العش: سعيد بأول لقب مع الأهلي

قال مصطفى العش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق لقب الدوري بعد أن تخطى العديد من الصعاب، وحصد اللقب بعد مشوار حافل من التحديات.
وأشار إلى أنه سعيد للغاية بنجاحه في تحقيق أول لقب له مع الفريق، وأنه من الطبيعي أن يتواجد الأهلي على منصات التتويج بالبطولات.
وشدد على أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وحسن الظن، موجهًا الشكر إلى كل من ساند الفريق ودعمه من الجماهير، وصولا إلى الفوز باللقب.
واحتفل الجهاز الفني واللاعبون بلقب الدوري الذي حصل عليه الفريق للمرة رقم 45 في تاريخه، بعد أن تغلب على فريق فاركو بنتيجة 6-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.
وسجل للأهلي وسام أبو علي 4 أهداف «سوبر هاتريك»، وحسين الشحات، وإمام عاشور، ليحصد الفريق اللقب عن جدارة واستحقاق.