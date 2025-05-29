أكدت روسيا، استعدادها لعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة مع أوكرانيا بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في إسطنبول الاثنين المقبل.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن المحادثات قد تتيح فرصة لمناقشة المقترحات من كلا الجانبين، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وجاءت تصريحات بيسكوف، بعدما دعا وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، مساء أمس الأربعاء، روسيا إلى تقديم مذكرة تفاهم تفصل شروطها لوقف إطلاق النار على الفور، مشيرا إلى أن الاجتماع المعد له جيدا فقط هو الذي يمكن أن يحقق نتائج ملموسة.

لكن بيسكوف رفض مثل هذه الخطوة، قائلا إن مناقشة المفاوضات علنا لن تكون أمرا "بناء".

وقال المتحدث باسم الكرملين، إنه "من الضروري إما تأكيد الاستعداد لمواصلة المفاوضات، أو القيام بعكس ذلك".

وأوضح كبير المفاوضين الأوكرانيين ووزير الدفاع رستم عمروف، أمس الأربعاء، أن كييف سلمت بالفعل ورقة موقفها إلى موسكو، بعد وقت قصير من اقتراح الكرملين عقد جولة أخرى من المحادثات.