المبعوث الأمريكي إلى سوريا: ترامب يعتزم إزالة سوريا من قائمة الدول راعية الإرهاب قريبا

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، صباح اليوم الخميس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتشكيل الحكومة السورية الجديدة.

ووفق ما اورده تليفزيون سوريا اليوم، أعلن باراك، خلال زيارته إلى دمشق، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريباً، مؤكداً أن الهدف الأساسي للإدارة الأمريكية هو تمكين الحكومة الحالية في دمشق.

وأشار باراك، عقب لقائه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى أن الجيش الأمريكي أنجز 99% من مهمته ضد تنظيم "داعش" في سوريا "ببراعة"، مؤكدا أن الكونجرس الأمريكي يواصل دعم خطوات ترامب في هذا المسار، بما في ذلك جهود الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، وصف المبعوث الأمريكي، ملف العلاقات السورية الإسرائيلية بأنه "مشكلة قابلة للحل"، لكنه شدد على أن "الحل يبدأ بالحوار".وأعرب عن رغبة واشنطن في تحقيق السلام بين سوريا وإسرائيل كجزء من استراتيجيتها الإقليمية الجديدة.