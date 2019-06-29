رئيس ائتلاف دعم مصر: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من نفق مظلم وحرب أهلية

هنأ رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، عبد الهادي القصبي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والقوات المسلحة ووزارة الداخلية بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وقال القصبي، في بيان له إن «ثورة الشعب المصري والتي ساندتها القوات المسلحة العظيمة جاءت لتصحيح المسار وقبل الدخول في نفق مظلم من صراعات طائفية وحرب أهلية وتقسيم لأهلنا من قبل جماعة إرهابية لاتعرف في الحكم سوى مبدأ الأهل والعشيرة».

وذكر أن الشعب المصري كان لزامًا عليه التحرك بمساندة قواته المسلحة ومشاركة كافة طوائف الشعب للخلاص من سرطان بدأ ينخر في جسد الوطن وأراد به السوء والضعف والوهن لأجل مخططات وأجندات خارجية تريد لمصر الانكسار، مؤكدًا أن هذا لن ولم يحدث مع شعب تكاتف معه أبناؤه من القوات المسلحة لدحر هذا المخطط ودحضه قبل أن ينال من مصرنا الجديدة والتي خرجت قوية داخليًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا، وأصبحت في كافة المحافل الدولية الكبرى يؤخذ برأيها لنجاح رؤيتها.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو تؤكد عظمة الشعب المصري الذي توحد فأذهل العالم وأحبط مخططات أعداء الإنسانية ويجب أن نستلهم منه الكثير، موضحًا أن الشعب المصري هو صاحب السيادة والإرادة، وهو الشعب الذي يملك أسباب التغيير، قائلًا: «نملك كل مقومات النجاح لبناء مصر الجديدة التي بدأت في النهوض داخليًا وخارجيًا».

واختتم رئيس الائتلاف بيانه، قائلا إن الشعب المصري الذي استطاع أن يستعيد مصر ويذهل العالم بمواجهته واتحاده، عليه أن يستعيد الروح الوطنية ويوجهها للبناء والتعمير والإنتاج والإبداع والابتكار فمن يمتلك تلك الطاقات التى عطلت المخططات الإرهابية والعقول الانتقامية، لهو قادر أن يبدأ في دعم الإنتاج والاستثمار لتحقيق نهضة اقتصادية تنعكس على المواطن بالخير والرخاء والنماء.