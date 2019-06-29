المصري يرفض عرضاً خليجيا لضم النيجيري أوستين أوموتو

أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري ورئيس لجنة التعاقدات، أن ناديه رفض عرضا مغريًا من حد الأندية الخليجية لضم النيجيري أوسيتن أموتو.

وقال الخولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز الفني اليوم السبت :"تلقينا عرضًا رسميًا من أحد الأندية الخليجية، لضم أوستين أموتو، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعرض مالي مغري، ولكن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، رفض رحيله".

وأضاف :"مجلس الإدارة من مصلحته بيع اللاعب، ولكننا سننفذ طلب الجهاز برفض العرض، نظرا لحاجة الفريق لخدماته في الموسم المقبل".

وأوضح أن المهاجم الفلسطيني محمود وادي يرفض حتى الأن تجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وتابع :"محمود وادي يرفض حتى الأن تجديد تعاقده مع المصري، و ياسر سالم، مدير الكرة سوف يعقد معه جلسة غدا الأحد، لحسم أمر تجديد تعاقده مع النادي من عدمه".

وأتم :"إذا رفض اللاعب تجديد عقده مع النادي المصري، سيتم بيعه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أنه لديه عروض من بعض الأندية الخليجية".