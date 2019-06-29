قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بممازحة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أثناء اجتماع عقد خلال قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يظهر محاولة ترامب المزاح مع بن سلمان عن طريق ضربة وجهها الأول على كتف الأخير، وسط دهشة من ولي العهد السعودي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول الخميس، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، وشارك أمس الجمعة، في الجلسة الافتتاحية للقمة تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.