وزارة الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو إلكترونيا

تهدي وزارة الثقافة إلى شعب مصر وأبطال الجيش والشرطة من خلال قناتها على اليوتيوب احتفالية فنية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تبث في التاسعة مساء الثلاثاء 30 يونيو، وإحياها جميع فرق دار الأوبرا المصرية.

ويتضمن الفاصل الأول منها "أوبريت حراس أمانك" كلمات بهاء الدين محمد والحان مدين، وتوزيع أحمد فرحات، وقيادة موسيقية الدكتور مصطفى حلمي، وغناء ريهام عبد الحكيم ، ومي فاروق، ورحاب مطاوع، وأحمد عفت، وليد حيدر، هانى عامر.

وتعرض لوحة فنية لفرقة بالية أوبرا القاهرة بعنوان "إرادة شعب" من باليه الأهرامات والثورة، والتي تعبر عن إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو وجسدتها الباليرينا سحر حلمي، رؤية وتدريب أرمينيا كامل، ومن إخراج الدكتور عبد المنعم كامل.

وتعزف الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مقطوعة بعنوان الأبطال من مؤلفات الدكتور جمال سلامة، وتهديها إلى جموع المصريين وأبطال الوطن من رجال الجيش والشرطة.

وتختتم الاحتفالية ببانوراما للأغاني الوطنية في القرن العشرين تبث للمرة الأولى، وتتضمن مجموعة من أهم الأعمال الوطنية التي قدمت خلال القرن الماضي وتدعم وتغرس روح الانتماء وتحفز على الإنتاج والعمل، وذلك بمشاركة فرق عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية، وكورال أطفال الأوبرا بقيادة المايسترو صلاح غباشي، أوركسترا القاهرة السيمفوني وأوركسترا وكورال أوبرا القاهرة قيادة، وتوزيع الدكتور مصطفى ناجي.