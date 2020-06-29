رئيس نيسان يعتذر عن خسائر الشركة ويتعهد بالعودة إلى النمو

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قدم رئيس شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات اعتذارًا في اجتماع المساهمين السنوي اليوم الاثنين بعد أن سقطت الشركة في المنطقة الحمراء لأول مرة منذ 11 عامًا بسبب تراجع المبيعات وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتعهد رئيس الشركة والرئيس التنفيذي ماكوتو يوشيدا بـ "إعادة نيسان إلى مسار النمو".

وقال يوشيدا، الذي تولى منصبه في شباط/فبراير، أمام اجتماع المساهمين، الذي تم تقليص عدد المشاركين فيه بسبب الجائحة:"من المهم للغاية تعزيز تواجدها(الشركة) في السوق المحلية ، الذي تأسست فيه".

وخلال الاجتماع الذي استمر ساعتين، انتقد أحد المساهمين الشركة لافتقارها للرؤية المستقبلية، مقارنة مع تويوتا موتور وهوندا موتور.

وتوقع يوشيدا أن ينخفض ​​الطلب العالمي على سيارات الشركة بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 بالمئة للسنة المالية الحالية بسبب آثار أزمة فيروس كورونا.

ورفضت نيسان، شريك تحالف رينو وميتسوبيشي موتورز ، نشر توقعات الأرباح للسنة حتى أذار/مارس 2021 حيث تسبب الجائحة في حالة من عدم اليقين.

وسجلت نيسان الشهر الماضي خسارة صافية قدرها 2ر671 مليار ين ( 2ر6 مليار دولار) لآخر سنة مالية التي انتهت في 31 أذار/مارس الماضي.

وبلغ عدد السيارات التي باعتها الشركة على مستوى العالم 93ر4 مليون وحدة في العام، بانخفاض قدره 9ر10 بالمئة عن السنة المالية 2018.

وكشفت نيسان الشهر الماضي عن خطط لإغلاق مصانع في إندونيسيا وإسبانيا كجزء من إعادة هيكلة شركة صناعة السيارات.

وتواجه الشركة اليابانية لصناعة السيارات مشكلة كبيرة منذ اعتقال رئيسها المعزول كارلوس غصن في طوكيو في تشرين ثان/نوفمبر 2018.

ويواجه غصن، الذي قاد التحالف لفترة ، اتهاما بخيانة الأمانة وتزوير وثائق مالية لتقليل دخله، لكنه أنكر جميع التهم الموجهة إليه.