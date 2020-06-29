اعتقال امرأة عقب الاشتباه في إشعالها نيران في البرلمان الألماني

اعتقلت الشرطة الألمانية امرأة على خلفية الاشتباه في قيامها بإشعال نيران صغيرة في مقر البرلمان الألماني (بوندستاج) في برلين.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين في البيان إنه تم اكتشاف النيران قبيل منتصف ليل أمس الأحد على لوح خشبي كان يؤمن نافذة في مبنى البرلمان، مضيفة أن النيران اشتعلت بواسطة سائل قابل للاشتعال.

وسلمت المرأة نفسها للشرطة. وذكرت الشرطة أنه لم يتضح بعد وجود دافع سياسي وراء الجريمة.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء إن "الرايخستاج"، أحد أكثر المباني شهرة في برلين ومقر مجلس النوب، يتمتع بوضع حماية، لذلك تم استدعاء التعزيزات رغم أن الحريق لم يكن كبيرا.

وقال المتحدث إنه تم نشر 50 فردا من خدمات الطوارئ في المبنى. وتم الإعلان عن الحادث خلال حوالي نصف ساعة من اندلاع الحريق.

ولم يسفر الحريق عن إصابة أفراد.

وأفاد المكتب الصحفي للبرلمان بأن العمل يسير كالمعتاد في بداية أسبوع العمل.