 توافد المتعافين للتبرع بالبلازما لمصابي كورونا المستجد طنطا - بوابة الشروق
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توافد المتعافين للتبرع بالبلازما لمصابي كورونا المستجد طنطا

التبرع ببلازما الدم
التبرع ببلازما الدم
علاء شبل
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2020 - 3:25 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2020 - 3:25 م

شهد المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بطنطا التابع لخدمات نقل الدم القومية توافد إعداد من المتعافين من كورونا للتبرع ببلازما للمرضى بعد مناشدة وزيرة الصحة المتعافين.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ناشد المتعافين بسرعة التوجه إلى البنك للتبرع بالبلازما إلى الحالات الحرجة، مشيدًا بالمتعافين الذين توجه عدد منهم اليوم الإثنين، إلى البنك للتبرع لخدمة المرضى.

وأشارت الدكتورة أمل سافوح مدير بنك الدم الرئيسي، إلى أن البنك على استعداد كامل لاستقبال المتعافين على مدار اليوم، وأن هذا يعد عملًا وطنيًا يجب على كل متعافٍ المشاركة فيه لإنقاذ المصابين.

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