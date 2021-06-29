حماس: افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات إصرار على الخطيئة القومية

نددت حركة حماس بافتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى أبو ظبي.



وقال حازم قاسم، الناطق باسم حماس، في بيان صحفي، إن افتتاح سفارة لإسرائيل في أبو ظبي "يعكس إصرار دولة الإمارات على الخطيئة القومية التي ارتكبتها بتوقيعها اتفاق التطبيع" في سبتمبر الماضي.



وأضاف قاسم أن تزامن افتتاح السفارة مع عملية الهدم في حي سلوان في القدس، يؤكد ما نحذر منه دائما أن اتفاقات التطبيع ستشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه ضد شعبنا ومقدساته.



وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي سفارة بلاده في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي للإمارات.



وقال "لابيد"، خلال مراسم الافتتاح، "هذه لحظة تاريخية. تذكرنا بأن الشعوب هي التي تصنع التاريخ".



وأضاف، وفقا لحسابه على موقع تويتر، أن إسرائيل معنية بالسلام مع جميع جيرانها، ولن نذهب إلى أي مكان، الشرق الأوسط بيتنا، ونحن هنا لنبقى، وندعو كافة دول المنطقة للاعتراف بذلك، وأنا تأتي للحديث معنا".



ومن المقرر أن يلتقي لابيد خلال الزيارة التي تستمر يومين، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد.



وكانت إسرائيل وقعت اتفاقيتين لإقامة علاقات دبلوماسية مع كل من الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي، بعد وساطة من الولايات المتحدة.