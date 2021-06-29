 استكمال رصف طريق متبول بعد توقف 3 سنوات وإزالة الإشغالات بمدينة كفر الشيخ - بوابة الشروق
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استكمال رصف طريق متبول بعد توقف 3 سنوات وإزالة الإشغالات بمدينة كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 5:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 5:23 ص

شهدت مدينة وقرى مركز كفر الشيخ عددا من الحملات والمشروعات الخدمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إنه بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات تم البدء فى استكمال أعمال الرصف بقرية متبول، بناء على توجيهات محافظ كفر الشيخ بسرعة إنهاء أعمال الرصف بطريق متبول، تلبية لمطالب واحتياجات أهالى القرية وتوابعها، مؤكداً أنه تابع استكمال أعمال الرصف بالطريق الرئيسى لقرية متبول، بعد توقف أعمال الرصف بسبب مشاكل مشروع المياه والصرف بالقرية، وتم التنسيق مع جميع جهات الاختصاص بمشروعات القرية، وتم حل جميع المشاكل أمام أعمال الرصف.

 وأضاف مبروك، أنه وجه بتكثيف الحملات بشوارع العاصمة، والعمل على رفع وإزالة جميع الإشغالات من جميع الشوارع الرئيسية والأكثر حيوية، وعودة الانضباط والسيولة المرورية، وتحرير الأرصفة من الباعة الجائلين، بشارع الدلتا، وميدان الفالوجا، وشارع البلدية، وميدان بيع المصنوعات، ومازالت الحملة تقوم بأعمالها على مدار اليوم بشوارع كفر الشيخ بحى شرق وغرب المدينة.

جاء ذلك بمشاركة هيثم عطية، رئيس حى شرق كفر الشيخ ومحمد صلاح، رئيس حى غرب كفر الشيخ، ومحمد حامد، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، وفريق العمل بقسم الإشغالات بالوحدة

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