المصل واللقاح: التطعيم ضد كورونا سيكون سنويا بسبب التحورات

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن التطعيم ضد فيروس كورونا سيكون سنويًّا بسبب التحورات المتواصلة التي تحدث للفيروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هذه التحورات تحدث بشكل مستمر مع الإنفلونزا الموسمية، وذلك من خلال إجراء مسحات وتحضير لقاح جديد لكل سنة، موضحًا أن كورونا يسلك ذات المسلك بل إنه تحور ثلاث مرات هذا العام فقط، واصفًا هذا الأمر بالغريب.

وأشار إلى أن سير منظومة التطعيمات الحالية على وتيرة سريعة على مستوى العالم أجمع وليس دولة واحدة أو دولتين تستحوذان على نصيب أكبر من اللقاحات تساهم في القضاء على الفيروس وتقليل فرص تحوره بشكل أكبر.

وأكد الحداد، أنه يجوز الحصول على لقاح معين هذا العام مع الحصول على لقاح آخر في العام التالي، وأن الأمر ليس به أي ضرر، مشيرًا إلى الدول تبحث حاليًّا مدى الفائدة المناعية إذا ما تم تزويد عدد الجرعات.

وأوضح أنه ليس من الضروري إجراء الأجسام المضادة لبيان مدى فاعلية اللقاح على الجسم أو معرفة الإصابة من عدمها، منوهًا بأن اللقاحات تهدف إلى الحماية من المضاعفات وليس الإصابة.

وكانت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قد أعلنت أن ظهور موجة رابعة لفيروس كورونا سيكون من مسؤولية المواطن، بعدما عملت الدولة طوال الفترة الماضية، على إتاحة اللقاحات من مصادر مختلفة.

وأشارت إلى أن المواطن عليه الحصول على اللقاح، وألا يستمع لما أسماها «الإشاعات» التي تحذر من مخاطر مزعومة تصيب من يتلقى اللقاح.