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هولندا: إعطاء 15.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أمستردام - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 9:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 9:48 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء 15.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وتشير البيانات إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ253 ألفا و448 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا شهرا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 24 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في هولندا إلى 1.71 مليون، والوفيات إلى 18 ألفا و24 حالة.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و17 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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