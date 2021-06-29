 إصابات كورونا في أوكرانيا تسجل مليونين وأكثر من 234 ألف حالة - بوابة الشروق
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إصابات كورونا في أوكرانيا تسجل مليونين وأكثر من 234 ألف حالة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 8:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 8:44 ص

 أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى مليونين و234 ألفا و463 إصابة، بعد تسجيل 182 إصابة جديدة في أخر 24 ساعة.
وذكرت وزارة الصحة - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الرسمية - أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 5 حالات وفاة مرتبطة بالجائحة، مما رفع اجمالي الوفيات إلى 52 ألفا و230 حالة.
وأضافت أن 582 مريضاً بالفيروس قد تعافوا على مدار يوم أمس؛ مما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و164 ألفا و374 متعافياً.
فاطم - ك ف


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