محافظ مطروح يفتتح 3 عيادات متنقلة في قرية القصر

افتتح خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه أعضاء المنطقة الروتارية، برئاسة الدكتور عاصم عبد الرازق، 3 عيادات متنقلة بالوحدة المحلية بقرية القصر بمدينة مرسي مطروح لخدمة أهالى القرية فى تخصصات النساء والأطفال والباطنة.



يأتي ذلك في إطار افتتاح عدد من المشروعات، التى تساهم بها المنطقة الروتارية لخدمة أهالى مطروح، حيث وجه المحافظ الشكر لجهود المنطقة الروتارية، في خدمة المواطنين بالمحافظة.



وكان وفد المنطقة الروتارية افتتح اليوم، محطة تنقية مياه بطاقة 100 م3/يوم، لخدمة أهالى منطقة المثانى بمدينة النجيلة.



يذكر أن المشاركة المجتمعية للجنتى الإغاثة والطوارئ والمياه برئاسة أسامة الأحمر محافظ الروتاري، ساهمت في المجال الطبي بالمحافظة، منها إهداء محافظة مطروح بشحنة أدوية بتكلفة ٢٠٠ ألف جنيه، بالتعاون مع شركة فاركو للأدوية وبنك الدواء، لتوزيعها على الوحدات الصحية، وتوفير علاج أمراض مزمنة لـ١٨ حالة إنسانية من خلال المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، مع العمل على حصر احتياجات المجتمع والوقوف على أكثر المناطق احتياجا، وتوفير مزيد من الخدمات للأهالي بالمحافظة.