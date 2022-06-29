 مدرب بيراميدز: نواصل الصراع على اللقب.. وإصابة أسامة جلال ليست كبيرة - بوابة الشروق
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مدرب بيراميدز: نواصل الصراع على اللقب.. وإصابة أسامة جلال ليست كبيرة

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 10:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 10:21 م

قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز إن الفريق حقق فوزا مهما للغاية على حساب إنبي وتحقيق 3 نقاط هامة في مشواره بمسابقة الدوري.

وأضاف تاكيس أن المباراة لم تكن سهلة مطلقا والمنافس لعب مواجهة قوية، ولكن من الضروري الاستمرارية ومواصلة الانتصار في الدوري وتحقيق النقاط المتتالية حتى يواصل المنافسة على اللقب.

أشار إلى أن الفريق يركز حاليا على تطوير الأداء من مباراة لأخرى والأداء وطريقة اللعب الجيدة هي التي ستمنح بيراميدز الفوز، ومن الضروري التركيز والتطور من مباراة لأخرى والاستمرار في سلسلة الانتصارات.

وشدد تاكيس على أنه وجهازه المعاون يسعون لحل مشكلة التهديف التي وضحت في الفترة الماضية، خاصة في ظل كم الفرص التي تتاح للفريق للتسجيل.

وعن إصابة أسامة جلال، أكد أن إصابته ليست كبيرة وأنه فضل استبداله لإراحته فقط خوفا من تفاقم الإصابة نظرا لحاجة الفريق لخدماته.


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