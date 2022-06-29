أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، وصول 312 ألفا و982 حاجا إلى المدينة المنورة، من جنسيات متعددة قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت إحصائية للوزارة، وفقا لوكالة أنباء السعودية، أن 252 ألفا و140 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 47 ألفا و521 حاجا، كما استقبل مركز حجاج البر 13 ألفا و210 حجاج.

وأشارت الإحصائية إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عددا في المدينة المنورة أمس بواقع 12 ألفا و692 حاجا ثم حجاج نيجيريا بعدد 9 آلاف و842 حاجا، والهند بعدد 7 آلاف و946 حاجا ثم حجاج باكستان 7 آلاف و881 حاجا.

ونوهت بأن 221 ألفا و267 حاجا غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 91 ألفا و689 حاجا من جنسيات مختلفة.